Leitgebhalle wurde Judo-Festung

Innsbruck – In der altehrwürdigen Leitgebhalle in Innsbruck Pradl ging es kürzlich bei den Tiroler Judo-Meisterschaften ans Eingemachte. Vor voll besetzten Zuschauerrängen kämpften 275 Teilnehmer in den Kategorien U12, U14, U16, U18, U21 und in der allgemeinen Klasse um die Medaillen. Das Judozentrum Innsbruck kürte sich am Ende des Tages zum erfolgreichsten Verein. 36 der 71 zu vergebenden Meistertitel gingen auf das Konto der Truppe vom Wiltener Platzl. Mit elf Titeln trumpfte auf der Matte auch der Judoclub Volksbank Kufstein vor Union Raika Osttirol (acht Meistertitel) auf. Alle Klassensieger siehe Factbox links.