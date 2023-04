Totes Schaf mit Bissspuren gefunden: Verdacht auf Wolfriss in Wildschönau

Norbert Klingler, der mit seiner Frau auf rund 1000 Metern Seehöhe lebt und die angrenzende Weide an Nutztierhalter verpachtet, fand das leblose Schaf am Montagmorgen, als er zu seinem Betrieb im Tal aufbrechen wollte. „Die verbliebenen vier Schafe waren verstört und haben sich in einer Ecke zusammengekauert“, vermutet auch er einen Wolfsangriff.