Plakate an Tiroler Schulen sollen auf Endometriose aufmerksam machen

Innsbruck – Schmerzen während der Menstruation sind für viele Frauen „normal“. Dass Unterleibsschmerzen bei jeder achten Frau in Zusammenhang mit Endometriose stehen, wissen viele allerdings nicht. Ein Projekt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Landeskrankenhaus Hall (LKH) setzt aufgrund dieser hohen Dunkelziffer nun auf Aufklärung in Schulen, parallel dazu läuft auch eine Umfrage zum Thema Frauengesundheit.