Weiter Ungewissheit um abgängigen Tourengeher im Zillertal

Mayrhofen – Weiter Rätselraten und Ungewissheit herrscht rund um das Verschwinden eines 61-jährigen Skitourengehers im Zillertal, der zu einer "Bike and Hike"-Tour in Ginzling aufgebrochen war. Der Einheimische wird seit dem vergangenen Samstag vermisst, mehrere Versuche ihn zu finden schlugen bisher fehl. Auch am Freitag war von Alpinpolizisten wieder ergebnislos nach dem Mann gesucht worden.