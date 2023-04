Mair kritisiert Holding-Reform mit Margreiter

Kritik an der Reform der Lebensraum Tirol Holding übt der grüne Klubchef Gebi Mair. „Offenbar fehlt der Tiroler Landesregierung für die Lebensraum Tirol Holding weiterhin die Idee, was man mit dem teuren Werk eigentlich machen soll.“ Er wundert sich über die mangelnden Zielvorgaben von Landeshauptmann Anton Mattle. „Scheinbar weiß die Landesregierung bei der Strategie für die Lebensraum Tirol Holding nicht, wo der Kopf und wo die Füße sind.“ Nun sei ein neuer Aufsichtsrat für die Holding bestellt worden, der zwar mit illustren Persönlichkeiten besetzt sei, ein klarer Fokus für die Ausrichtung der Gesellschaft fehle hingegen. „Für Holding-Chef Josef Margreiter soll es eine siebenundzwanzigste Chance geben, das Steuer in eine Richtung herumzureißen. Bisher ist dies aber nicht gelungen. Stattdessen wurde bisher hauptsächlich bekannt, dass aus den Tochtergesellschaften noch ein attraktives Zusatzeinkommen für den Chef entsteht.“