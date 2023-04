Modehandel verliert Verkaufsfläche, Tiroler shoppen trotz Teuerung

Österreichweit hat der Modehandel das Umsatzniveau von vor der Krise bei Weitem noch nicht erreicht. Die Insolvenzen von großen Ketten setzen der Branche zu. Tirol tickt laut Wirtschaftskammer etwas anders.

Wien, Innsbruck – Es ist nicht immer durchgehend augenscheinlich, aber der Tiroler gilt als „sehr modebewusst“, wie Wolfgang Feucht, Gremialobmann des Tiroler Modehandels in der Wirtschaftskammer, erklärt. Das sei ein Grund dafür, warum die Umsätze der Branche in Tirol wieder Vorkrisenniveau erreicht hätten. „Oft gönnt man sich in der Krise etwas und Mode kann die triste Stimmung heben.“ Allerdings bleibt den Händlern unterm Strich laut Feucht weniger. Die hohen Energiekosten, die gestiegenen Löhne setzen den Unternehmern zu.





Die Tiroler sind im deutschsprachigen Raum sehr modebewusst. Daher sind wir trotz Teuerung optimistisch. Wolfgang Feucht (Gremialobmann Modehandel)

Feucht hat in Tirol für zusätzliche Verkaufsflächen gesorgt. Er ist mit seinem Modehaus in das ehemalige Leiner-Gebäude am Stadtrand in Innsbruck gezogen. Insgesamt ist in den letzten Jahren österreichweit die Verkaufsfläche für Mode geringer geworden. Eine Reihe von Insolvenzen hat die Branche erschüttert. Vor wenigen Tagen hat die HR Group GesmbH, die österreichische Tochtergesellschaft des Schuhhändlers Reno, Insolvenz angemeldet. 29 Reno-Filialen und mehr als 100 Mitarbeiter sind betroffen. Reno selbst ist auch insolvent. Kriseln tut es auch bei Peek & Cloppenburg. 67 Filialen der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf sind von der Insolvenz betroffen. Die Standorte in Wien und in Innsbruck gibt es noch.

Umsatz noch lange nicht auf Vorkrisen-Niveau

Ladenschluss hieß es in Deutschland auch für Filialen der Billigmodekette Primark. Der Modediskonter aus Irland hat in Deutschland bereits mehrere unrentable Standorte geschlossen. Mit ein Grund dafür seien die hohen Personal- und Energiekosten.

In Österreich kaufen die meisten Menschen am häufigsten im günstigeren Preissegment ein. Unter den Top 10 finden sich viele Modediskonter, auch solche, die bereits Filialen in Österreich schließen mussten (siehe Grafik).

„Seit 2016 ist die Verkaufsfläche für Mode und Schuhe in den 20 größten Innenstädten und in 244 Shopping Centern um 130.000 Quadratmeter zurückgegangen“, sagt Roman Schwarzenecker von der Beratungsgesellschaft Standort + Markt in Baden bei Wien. Anders als im Bundestrend sei die Lage in Tirol. Das liege nicht zuletzt daran, dass in Tirol der Anteil von Familienunternehmen ein höherer als in Restösterreich sei. „Mehr als eine Milliarde Umsatz haben die 15 Tiroler Einkaufszentren 2021 auf insgesamt rund 330.000 Quadratmetern Fläche erwirtschaftet.“ Schwarzenecker hat mit seinem Team Innsbruck, Kufstein, Kitzbühel, St. Johann und Wörgl unter die Lupe genommen. Die Innenstädte würden im Österreichvergleich einen niedrigeren Leerstand aufweisen.

In Österreichs Innenstädten haben sich Ketten angesiedelt. Grund dafür waren die hohen Mietpreise. Das ist jetzt ein Problem. „Die Ketten haben ihre Verkaufsflächen in Österreich seit 2018 um 2,4 Prozent reduziert“, sagt Schwarzenecker. Er sieht die Innenstädte vor einer großen Herausforderung. „Sie müssen attraktiv bleiben.“ Vermieter müssten wohl bei der Miete nachlassen, „und kleinere Brötchen backen“.

Die Ketten haben ihre Verkaufsflächen in Österreich seit 2018 um 2,4 Prozent reduziert. Roman Schwarzenecker (Prokurist bei Standort + Markt)

Während Feucht optimistisch ist, warnt Schwarzenecker: „Hält die Teuerung weiter an, wird wohl bei Mode und Schuhen eher gespart als bei Lebensmitteln.“

