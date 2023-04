Der Jeep Gladiator ist des Kämpfens müde

Sein Auftritt war gewaltig, sein Abgang ist ein stiller: Jeep nimmt hierzulande den Gladiator aus dem Programm. In Nordamerika darf er weiter kämpfen, auch mit einem alternativen Antrieb. Der bleibt ihm in Europa verwehrt, als Diesel hat er offenbar keine Zukunft mehr in einem Unternehmen, das hauptsächlich an der Elektrifizierung des Modellprogramms interessiert ist.