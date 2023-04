Schwere Verkehrsunfälle in Niederösterreich: 51-Jähriger und 69-Jährige tot

Zwei Verkehrsunfälle endeten in Niederösterreich tödlich: Auf der Südostautobahn bei Münchendorf starb eine 69-jährige Burgenländern, in Hausleiten kam ein 51-jähriger Niederösterreicher ums Leben. Eine weitere Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt.

Hausleiten/Münchendorf – Verkehrsunfälle in Niederösterreich haben am späten Mittwochabend und Donnerstagfrüh zwei Tote gefordert. Eine 69-jährige Burgenländerin erlag Polizeiangaben zufolge nach einer Pkw-Kollision auf der Südostautobahn (A3) bei Münchendorf (Bezirk Mödling) ihren Verletzungen. Auf der S5 im Gemeindegebiet von Hausleiten (Bezirk Korneuburg) starb ein 51-jähriger Kfz-Lenker bei einem Crash.

Die 69-jährige Eisenstädterin war am Mittwoch um 21.30 Uhr auf der A3 im Fonds eines Wagens einer um drei Jahre jüngeren Frau aus dem Bezirk Mattersburg unterwegs gewesen. Polizeiangaben zufolge dürfte ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf das Auto aufgefahren sein. Beide Kfz gerieten nach der Kollision ins Schleudern.

Die schwer verletzte 66-Jährige wurde per Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Der Unfallgegner machte sich über ein angrenzendes Feld aus dem Staub, eine Fahndung verlief ergebnislos.

Auf der S5 ist der 51-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Tulln am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw laut Polizei von der Richtungsfahrbahn Krems abgekommen. Der Wagen durchstieß den Wildschutzzaun und kam in einem Acker zum Stillstand. (APA)