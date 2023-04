Ermittlungen gegen Waldhäusl: Auslieferung wegen Verdacht der Verhetzung?

St. Pölten – Nach einer Anzeige wegen Verhetzung gegen Gottfried Waldhäusl (FPÖ), den Zweiten Präsidenten des niederösterreichischen Landtags, hat die Staatsanwaltschaft Wien ein Auslieferungsersuchen gestellt. Seitens der Landtagsdirektion wurde der Eingang des Schreibens am Donnerstag bestätigt. Das Auslieferungsprozedere für Waldhäusl werde wohl mehrere Wochen in Anspruch nehmen, wurde betont.

Wie rechtlich vorgesehen, werde sich zunächst Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) per Brief an Waldhäusl wenden. Der FPÖ-Politiker – dem eine entsprechende Bedenkzeit eingeräumt werde – könne daraufhin selbst eine Zustimmung zu seiner Auslieferung erteilen. In einem solchen Fall könne Wilfing das Auslieferungsersuchen direkt positiv erledigen.

Ohne Zustimmung Waldhäusls wird laut Landtagsdirektion zunächst der Rechts- und Verfassungsausschuss und schließlich der Landtag selbst mit dem Fall befasst. Letzteres könne frühestens in der Sitzung am 25. Mai der Fall sein.

Eingebracht wurde die nunmehrige Anzeige von SOS Mitmensch. Die Organisation bezieht sich auf Aussagen des Freiheitlichen in einer Talksendung vom 2. Februar und ortet den Verdacht der Verhetzung. Waldhäusl war an diesem Tag - damals noch als Asyl-Landesrat - Gast in einer Ausgabe von "Fellner! Live" bei oe24.tv. Der FPÖ-Politiker soll Syrer und Afghanen in der Sendung in generalisierender Weise als Gewalttäter hingestellt haben, so der Tenor. Es gehe um Aussagen wie: "Sie sind nicht bereit, unsere Werte, unsere Kultur und unsere Religion zu akzeptieren und wenn jemand nicht bereit ist, hier das zu akzeptieren, dann hat er bei uns nichts verloren. Und noch einmal. Wenn die tatsächlich auf der Flucht sind, warum schmeißt man dann den Pass weg, alle Unterlagen nur das Messer nicht. Das Messer wird nie weggeschmissen."