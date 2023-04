Thiem feiert klaren Auftaktsieg gegen Edmund beim Masters in Madrid

"Am Anfang hatt ich zu sehr die Handbremse drinnen, aber auch Respekt vor ihm. Nachdem ich die Breakbälle abgewehrt hatte, ist es viel besser geworden", erklärte Thiem danach in seinem Interview auf dem Center Court, "wo ich schon Topspiele hatte, das hat geholfen". "Ich war auf Sand nur schwer zu schlagen", erinnerte sich zurück, nun sei es "an der Zeit, an dieser Reputation wieder zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich besser werde, wieder in Form komme."