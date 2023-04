In Innsbruck von Tram erfasst: Betrunkener hatte großes Glück

Eine Straßenbahnfahrerin sah den am Boden liegenden 53-Jährigen nicht. Ein Passant verhinderte Schlimmeres, dennoch wurde der Mann schwer am Arm verletzt. Laut IVB-Chef Baltes kommt es nur selten vor, dass Personen von einer Tram gestreift oder erfasst werden.

Innsbruck – Ein 53-Jähriger liegt bei einer Innsbrucker Straßenbahn-Haltestelle am Boden. Sein Arm ragt leicht ins Gleis. Die Lenkerin (55) einer fahrenden Tram übersieht den Mann. Und erfasst ihn. Er wird verletzt. Passiert ist das alles am Donnerstagabend im Stadtteil Olympisches Dorf. Weil ein Passant geistesgegenwärtig reagiert und den stark Alkoholisierten beiseitegezogen haben soll, konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 19.40 Uhr. Die Straßenbahn war in östlicher Richtung unterwegs. Warum die Fahrerin den Betrunkenen nicht bemerkte und nicht abbremste, bleibt vorerst unklar. Der 53-Jährige sei von der Garnitur „am rechten Arm schwer verletzt worden und musste in die Klinik eingeliefert werden“, heißt es von der Exekutive. Martin Baltes, Geschäftsführer der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB), sagt, dass der Mann großes Glück hatte. „Nach unseren Informationen hat ein zufällig Anwesender rechtzeitig gehandelt und den Herrn, dessen Arm zwischen Bahnsteigkante und Straßenbahn geraten war, weggezogen.“ Kaum auszudenken, was sonst passiert wäre, meint Baltes. Die Polizei konnte den Einsatz eines Helfers auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren – im Erstbericht sei er nicht erwähnt.