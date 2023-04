Wieder volles Haus bei Versammlung in Jochberg

Jochberg – Manche Städte in Tirol sind schon froh, wenn mehr als zehn Personen zur Gemeindeversammlung kommen. In Jochberg ist das ganz anders. Alle Jahre wieder ist der Kultursaal gut gefüllt. Heuer waren es mit 148 Zuhörern knapp zehn Prozent der Jochberger Bevölkerung, die zu dem Informationsabend gekommen sind. Dabei gab’s nicht nur Informationen vom Bürgermeister und allen Gemeinderäten, auch die Jochberger selbst brachten sich mit Anfragen ein.

„Es freut mich sehr, dass wieder so viele gekommen sind. Wir haben den Ablauf auch etwas verkürzt“, sagte Bürgermeister Gerhard Resch gleich zu Beginn. Straff wurden dann die Informationen vorgetragen. Einer der wichtigen Punkte war das neue Siedlungsgebiet Reichern im Norden der Gemeinde. Dieses wird gerade mit einer neuen Straße erschlossen, „ein sehr großes Bauvorhaben“, wie Resch schilderte. Dazu auch die Frage einer Anrainerin: „Wird es hier dann einen Zebrastreifen geben, oder wie kommen die Fußgänger und Radfahrer über die neue Straße?“ Diese Anregung wolle man aufnehmen, versicherte Resch. Nach der Zufahrt wird die weitere Erschließung der 3,8 Hektar großen Fläche erfolgen. „Wir werden die Besiedlung langsam angehen und nicht alles auf einmal vergeben. Es soll ein gesundes Wachstum geben.“ Das sei in Jochberg nötig, denn die Zahl der Bewohner schrumpft. Das zeigt sich bei der Volksschule. So ist diese heuer noch vierklassig, in ein paar Jahren allerdings nur mehr zweiklassig. „Ohne Zuzug wird ein Wachstum allerdings nicht möglich sein. Wir müssen Anreize für junge Familien schaffen, damit sie nach Jochberg ziehen“, ist Resch überzeugt.