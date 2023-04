Mindestens 26 Leichen in geheimen Gräbern in Mexiko entdeckt

Zehn Gräber mit dutzenden Leichen wurden in Mexiko aufgespürt. Gefunden wurden sie durch den Einsatz von Drohnen und Spürhunden.

Mexiko-Stadt – Im Westen Mexikos sind geheime Gräber mit den Überresten von mindestens 26 Menschen entdeckt worden. Wie die Behörden des westmexikanischen Bundesstaates Colima am Donnerstag mitteilten, wurden in der Ortschaft Tecoman bisher zehn Gräber aufgespürt, in denen die Opfer verscharrt worden waren. Gefunden wurden sie durch den Einsatz von Drohnen und Spürhunden. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass bei der weiteren Suche noch mehr Opfer gefunden werden könnten.