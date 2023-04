Nach Salzburg-Wahl: Dreier-Koalition scheint endgültig vom Tisch

Salzburg – Bei der von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) angestrebten großen Dreierkoalition aus ÖVP, FPÖ und SPÖ will die Volkspartei der SPÖ eine Nachfrist bis Dienstag gewähren. Das gab Haslauer am Freitag nach der Sitzung des Parteipräsidiums bekannt. Er betonte, dass die drei Parteien inhaltlich nicht sehr weit auseinander lägen und keine unüberbrückbaren Gegensätze bestehen würden. Die SPÖ erteilte den Plänen des Landeshauptmanns allerdings postwendend eine Absage.

„Wenn wir bis Dienstag keine entsprechende Reaktion von der SPÖ haben, oder eine Ablehnung, dann müssen wir eine Entscheidung treffen, was wir tun." Dass die ÖVP am Donnerstagabend kurzfristig informierte, dass das Vorhaben einer ÖVP-FPÖ-SPÖ-Koalition am Nein der Sozialdemokraten gescheitert ist, sei kein taktisches Manöver gewesen, betonte Haslauer – der auch einräumte, dass es der SPÖ nicht zumutbar sei, wie ein Anhängsel an eine schwarz-blaue-Regierung durch die Gegend zu marschieren: „Die Hand ist ausgestreckt und sie bleibt ausgestreckt."