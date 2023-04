EU-Außenbeauftragter verurteilte Todesstrafe gegen Deutsch-Iraner

Berlin – Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Bestätigung der Todesstrafe gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd durch das Oberste Gericht im Iran "auf das Schärfste" verurteilt. In einer am Freitagabend in Berlin veröffentlichten Erklärung forderte Borrell Teheran auf, das am Mittwoch bestätigte Urteil aufzuheben.