FC Kufstein brachte Leader Hohenems zu Fall

Der FC Kufstein feierte am Samstag den zweiten Sieg in der Regionalliga West und zog dem bislang makellosen Tabellenführer VfB Hohenems die weiße Weste aus. Bei uns könnt ihr euch die Highlights der Partie sowie das Spiel in voller Länge anschauen. Die Reichenau holte unterdessen den ersten Punkt.

Kufstein – Hohenems war mit drei Siegen in die Regionalliga West gestartet und erlitt am Samstag auf Tiroler Boden die erste Niederlage. Der 3:1-Sieg von Kufstein über den Tabellenführer basierte auf einigen Erfolgsgaranten. So brachte Lukas Hofmann die Festungsstädter nach einmonatiger Verletzungspause per platziertem Flachschuss in Führung (39.). Ersatztorhüter Lukas Tauber vermittelte nicht den Hauch von fehlender Spielpraxis und rechtfertigte die Rotation von Trainer Denis Husic.





📽️ Highlights | FC Kufstein – VfB Hohenems

Schlagkräftige Argumente lieferte auch Doppeltorschütze Constantin-Sascha Marinkovic, dem per frechem Freistoß die Vorentscheidung zum 3:1-Endstand gelang. Auch der souveräne Außenverteidiger Daniel Egger tat es Husic an.

„Der Gegner hat uns unter Druck gesetzt, aber wir haben das sehr clever gelöst. So kann es weitergehen“, attestierte Husic seinen Festungsstädtern im Duell mit den Vorarlbergern eine überaus reife Vorstellung.

⚽ Alle Ergebnisse auf einen Blick 🟢 Regionalliga West: Kufstein – Hohenems 3:1 (1:0). Tore: Hofmann (39.), Marinkovic (46., 75.) bzw. Fessler (73.).

Tore: Hofmann (39.), Marinkovic (46., 75.) bzw. Fessler (73.). Pinzgau – Reichenau 1:1 (0:0). Tore: Gvozdjar (80.) bzw. Thurnbichler (50., Elfmeter).

Tore: Gvozdjar (80.) bzw. Thurnbichler (50., Elfmeter). Bischofshofen – Bregenz 2:0 (0:0) 🟢 tt.com Regionalliga, oberes Play-off: Schwaz – Telfs 0:0

Fügen – Imst 1:0 (1:0). Tor: Gründler (41.). 🟢 tt.com Regionalliga, unteres Play-off: Hall – Wörgl 0:1 (0:1). Tor: Stojcic (18.).

Tor: Stojcic (18.). Kundl – WSG Tirol Amateure 1:1 (0:0). Tore: Gschwentner (53.) bzw. Nitzlnader (67.).

Die Reichenau schrieb beim 1:1-Remis bei Pinzgau Saalfelden nach drei Niederlagen erstmals in der Regionalliga West an. Und angesichts des späten Gegentreffers (80.) schien sogar der Sieg greifbar. „Es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir drei Punkte mit nach Hause genommen hätten“, musste Reichenau-Trainer Gernot Glänzer trotz guter Chancen vergeblich auf die Vorentscheidung warten. Torjäger Philipp Thurnbichler hatte die Innsbrucker vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht (50.). Während Glänzers Sohnemann David nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, vertrat Matthias Schmidhofer Stammtorhüter Clemens Steiner mit Bravour.

Wörgl feierte dank des Treffers von Innenverteidiger Denis Stojcic (18.) beim 1:0-Erfolg in Hall den ersten Sieg im unteren Play-off. „Das war Abstiegskampf pur“, freute sich Wörgl-Trainer Yasar Demir über den Sieg im „Sechs-Punkte-Spiel“. Den Sieg hielt letztlich Wörgl-Torhüter Marco Lella mit einigen Glanzparaden fest.

📽️ Das Spiel im Re-Live | FC Kufstein – VfB Hohenems

