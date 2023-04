Einsperren und abschieben: Londons umstrittene Pläne

London – Schon die Wortwahl finden Kritiker zu drastisch: „Illegal Migration Bill“ – Gesetzentwurf zur illegalen Migration – heißt das Projekt, mit dem die britische Regierung irreguläre Einreisen verhindern will. Wer dennoch ins Land kommt, soll umgehend zur Persona non grata erklärt werden, einen Anspruch auf Asyl soll es nicht geben. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Flüchtlinge etwa aus Syrien handelt oder um Menschen aus einem als sicher geltenden Herkunftsland auf der Suche nach Arbeit.

Geht es nach Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman, sollen alle Menschen, die auf kleinen Booten über den Ärmelkanal das britische Ufer erreichen, umgehend interniert und bald darauf nach Ruanda abgeschoben werden. Legale Wege ins Königreich gibt es für Migranten so gut wie nicht. Am Mittwoch stimmte das Unterhaus mit einer Mehrheit von 59 Abgeordneten in dritter Lesung für den Gesetzentwurf. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss es noch die Zustimmung des Oberhauses bekommen.