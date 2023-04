Suchaktion endet tragisch: 20-Jähriger in Südtirol nur noch tot geborgen

Partschins – Ein trauriges Ende nahm eine Suchaktion am Wochenende in Südtirol: Nachdem ein 20-jähriger Bursche seit Freitagabend vermisst worden war, konnte er am Sonntag nur noch tot geborgen werden. Der junge Mann war am Freitagabend mit einem Arbeitskollegen auf dem Heimweg. Kurz vor seinem Elternhaus wollte er aber zu Fuß gehen und stieg aus dem Auto aus.