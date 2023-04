Katastrophe gerade noch verhindert: Ocon raste mit 300 km/h auf Fotografen zu

Baku - Am Ende des Formel-1-Grand-Prix in Baku ist es zu einer gefährlichen Situation in der Boxengasse gekommen. Als der Franzose Esteban Ocon am Sonntag zu einem sehr späten Reifenwechsel ankam, befanden sich mehrere Fotografen auf oder direkt neben der Fahrbahn. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie die Reporter kurz vor dem nahenden Alpine-Rennwagen wegsprangen, um dem Fahrzeug gerade noch auszuweichen. Der Internationale Automobilverband FIA kündigte eine Untersuchung an.