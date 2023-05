Totes Kind und vier Vermisste bei Bootsunglück auf rumänischem Fluss

Arad – Bei einem Bootsunglück im Westen Rumäniens ist am Sonntagabend ein dreijähriges Kind ums Leben gekommen. Zwei Männer und zwei weitere Kinder wurden am Montag noch vermisst, wie die Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf die Polizei in Arad berichtete. Die Holzbarke hätte den Fluss Marosch (Mures) zwischen Periam und Semlac überqueren sollen. Sie kenterte und sank unter ungeklärten Umständen wenige Meter vom Ufer entfernt.