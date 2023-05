China feiert seinen ersten Schach-Weltmeister: „Ein historischer Sieg"

In China war das Schachspiel einst verpönt und sogar verboten. Jetzt krönt sich Ding Liren zum ersten Weltmeister aus China. Auf den WM-Thron kam er nur über Umwege.

Peking - China feiert seinen ersten Weltmeister im Schach. Nach dem Sieg von Ding Liren in Astana gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi am Vortag sprachen chinesische Staatsmedien am Montag von einem "historischen Sieg". Das kommunistische Parteiorgan "Volkszeitung" schrieb, dass damit die vierstufige chinesische Schachstrategie "endlich aufgegangen sei".