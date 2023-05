Wir sind nicht allein: Denkanstöße für Krisenzeiten beim Innsbrucker Filmfestival

Innsbruck – Ende Mai trifft sich die Filmwelt traditionell in Cannes. Doch weil diese Filmwelt selbst für Cannes zu groß ist, trifft sich ein kleiner Teil davon traditionell schon einige Tage später in Innsbruck. Und auch heuer gilt: Spätestens wenn das Saallicht aus- und der Projektor angeht, verschwimmt der Unterschied zwischen den Festspiel-Palais an der Croisette und dem Leokino in der Anichstraße. Dann geht es nur noch darum, ob das Gezeigte zu berühren vermag, ob es aufrüttelt, fesselt, amüsiert – oder, auch das kommt vor, höllisch aufregt.

Das Internationale Filmfestival Innsbruck (IFFI) findet heuer von 6. bis 11. Juni zum 32. Mal statt. Zum vierten Mal wird das Programm von Anna Ladinig verantwortet. Überschrieben hat sie die heurige Auflage mit „We are not alone!“, was sich, das macht ein gutes Motto aus, auf verschiedene Bedeutungen abklopfen lässt: „Wir sind nicht allein“ kann zumal in krisenhaften Zeiten als solidarische Versicherung gelesen werden. Es ist aber auch Appell an die eigene Verantwortung. Und es deutet an, dass es da draußen immer auch noch anderes gibt, das entdeckt werden will.