E-Bike aus Kellerabteil in Lienz gestohlen: Mehrere tausend Euro Schaden

Lienz – Unbekannte brachen zwischen 27. und 30. April diesen Jahres in das Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Lienz ein und stahlen daraus ein E-Bike mit einem Wert von mehreren tausend Euro. Der Diebstahl könnte laut Polizei im Tatzusammenhang mit weiteren Einbruchdiebstählen im Bezirk Lienz in den vergangenen Monaten stehen. (TT.com)