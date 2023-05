Ausstellung über Volksmusikanten in Anras: Sie wurden verehrt wie Popstars

So ist zum Beispiel Sepp Huter, Gründer der Großglocknerkapelle Kals, ein Thema. Mit seinen Auftritten in Heimatfilmen und bei Tiroler Abenden ist Huter einer von vielen Musikanten und Sängerinnen, die das Tirol-Bild prägten. „Schon zu Mozarts Zeiten gab es die Vorstellung vom lustigen Tiroler“, sagt die Kuratorin. „Ab 1820 griffen Sängerfamilien aus dem Zillertal dieses Bild auf und trugen es auf Konzertreisen in die Welt.“ Andere folgten ihrem Beispiel. Die jodelnden Tiroler wurden verehrt und bejubelt, so wie man es heute von Popstars kennt. Und sie machten ihrem Publikum Lust, Tirol mit eigenen Augen zu sehen – der Beginn des Tourismus. Die Kritik kam viel später, auch darauf geht die Ausstellung ein.