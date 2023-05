Edelhelfer Konrad ist bereit für das Abenteuer Giro

Erstmals möchte er Giro und Tour in einem Jahr fahren, 2017 war er bei Giro und Vuelta in der gleichen Saison angetreten. „Ich habe im Hinblick auf die zwei Grand Tours im Frühjahr ein abgespecktes Rennprogramm gehabt.“ Ob Patrick Konrad 2024 auch ein zehntes Jahr im Bora-Dress bestreiten wird, ist übrigens noch offen. „Das werden wir in den nächsten Wochen sehen, ich habe mich jetzt auf die Vorbereitung konzentriert.“ Der offizielle Transfermarkt öffnet erst am 1. August.