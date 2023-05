Frauenhaus, Matura & Tanzen heute bei „Tirol Live“

In „Tirol Live“ erzählt heute ab 18 Uhr auf tt.com ÖVP-Bildungslandesrätin Cornelia Hagele , wie es Tirols Schülern mit der Zentralmatura geht. Zum ersten Mal nach der Corona-Pause ist die mündliche Matura wieder Pflicht. Die Herausforderung freut einige SchülervertreterInnen, manche sehen darin, eine Überlastung der SchülerInnen.

In welchen Fächern im Herbst mit einem Lehrermangel zu rechnen ist, wird Hagele ebenso erklären. Bis 5. Mai läuft die Hauptausschreibung von Stellen für Lehrpersonen. So wie bei den Schülern ist auch bei den Lehrern ein Zulauf an die Gymnasien zu verzeichnen.