Neuer Jahrgang: ESA stellt fünf neue europäische Astronauten vor

Köln – Die europäische Raumfahrtagentur ESA hat am Mittwoch einen neuen Jahrgang von angehenden Astronautinnen und Astronauten vorgestellt, die bis zum Ende des Jahrzehnts ins All fliegen sollen. Die zwei Frauen und drei Männer werden ein Jahr lang am Europäischen Astronautenzentrum in Köln für Weltraummissionen fit gemacht. „Als Team sind wir bereits zusammengewachsen", sagte die Französin Sophie Adenot bei der Vorstellung der Gruppe am Mittwoch in Köln.