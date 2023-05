Mit Hand in Maschine geraten: 22-Jähriger bei Arbeitsunfall in Kappl verletzt

Kappl – Verletzungen unbestimmten Grades hat sich am Dienstagnachmittag ein Arbeiter bei einem Unfall in Kappl zugezogen. Der 22-Jährige und zwei Arbeitskollegen im Alter von 56 und 57 Jahren waren in einem steilen Waldgelände mit Felsbohrungen im Zuge der Errichtung von Steinschlagnetzen beschäftigt.