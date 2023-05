Millionen Impfdosen im Müll: Regierung will aus Covid lernen

Wien – Als die Corona-Impfung Anfang 2021 verfügbar war, konnte es nicht genug sein. Die EU bestellte für ihre Mitglieder viel Impfstoff, in der Annahme, dass es kaum zu viel Vakzin geben kann. Knapp zweieinhalb Jahre später hat sich das Bild gewandelt: Aktuell werden pro Woche österreichweit knapp 2000 Dosen verimpft. 13,2 Millionen liegen aber noch auf Lager, weitere 10,8 Millionen sind bestellt. 5,5 Millionen Impfdosen mussten wegen Auslaufens der Haltbarkeit überhaupt schon entsorgt werden – „gänzlich verworfen“, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage der TT schreibt.

Bei weiteren 2,6 Millionen Dosen droht ebenfalls die Entsorgung, wenn die europäische Lebensmittel­behörde EMA die Haltbarkeit nicht verlängert. Zum Vergleich: Insgesamt 20,1 Millionen Dosen wurden in Österreich bisher verimpft.

Die Opposition hält wenig von den türkis-grünen Plänen. Schärfster Kritiker der Maßnahmen war FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er blieb auch am Donnerstag dabei: Die Regierung versuche nur, „den Kopf aus der Schlinge zu ziehen“. Nötig seien ein Untersuchungsausschuss im Nationalrat und Neuwahlen. Die NEOS kritisieren, dass die Oppositionsparteien in das Vorhaben der Koalition überhaupt nicht eingebunden seien.

Ein Zwischenbericht nach dem Sommer, ein fertiger Report zum Jahresende: Diesen Zeitplan hat die türkis-grüne Bundesregierung am Donnerstag für die geplante Aufarbeitung der Corona-Pandemie vorgelegt. Der Auftrag dafür ging an die Akademie der Wissenschaften. Ein Team unter Führung des Soziologen Alexander Bogner soll sich mit der Polarisierung in der Gesellschaft, der Rolle von Politik und Politikberatern sowie mit der Wissenschaftsskepsis auseinandersetzen.