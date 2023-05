Radfahrer bei Ausweichmanöver in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein 54-Jähriger ist am frühen Donnerstagabend in Innsbruck schwer mit seinem Fahrrad gestürzt. Der Mann fuhr laut Polizei entlang des Geh- und Radwegs über die New-Orleans-Brücke in Richtung Norden bzw. Rum. Wegen der vielen Fußgänger wollte der Mann auf über die Gehsteigkante auf die Fahrbahn ausweichen. Dabei kam er zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen an Schulter und Rippen zu. Er wurde in die Klinik gebracht. (TT.com)