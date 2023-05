Schwazer schlagen im Juni beim Silbersommer kulturelle Brücken

Schwaz – Mit einem musikalischen Einzug wird am 4. Juni der Schwazer Silbersommer in der Franziskanerkirche eingeläutet. Das Motto der 30. Auflage des bunten Veranstaltungsreigens lautet „Brücken bauen“. Das will die Stadt nicht nur mit der neuen Steinbrücke, sondern auch auf kultureller Ebene. „Wir wollen Trennendes überwinden, einen Neubeginn einleiten und das scheinbar Gegensätzliche verbinden“, sagt Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey.

Mit Spannung wird auch die Ausstellung von Juri Velt und Bob Veltman am 24. Juni im Mathoi-Haus erwartet, genauso wie das „gemütliche Wohnzimmer-Gespräch“ mit Rosemarie Sternagl, die Einblicke in das Afrika abseits der Touristenwege gibt. Einen Rückblick gibt hingegen die Ausstellung „Die alte Innbrücke“. „Heute wie damals gab es beim Bau die gleichen Sorgen und Probleme“, verrät Ursula Kirchner vom Schwazer Stadtarchiv.

Eine Brücke in die Ewigkeit baut das Vokalensemble Euphonie am 18. Juni in der Kirche St. Martin. Das hochalpine Konzert findet am 24. Juni am Arbeser Köpfl mit einem Mix aus Funk, Jazz und klassischem Rock statt.