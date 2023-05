Wie richtige Handhygiene Tausende Todesfälle in Österreich verhindern könnte

In Österreich infizieren sich Schätzungen zufolge jedes Jahr 95.000 Patientinnen und Patienten in Gesundheitseinrichtungen. Rund 4500 bis 5000 dieser sogenannten nosokomialen Infektionen führen zum Tod.

Wien – Jährlich sterben in Österreich 4500 bis 5000 Patienten an bakteriellen Infektionen durch Krankenhauskeime. Diese Todesfälle könnten durch korrekte Händedesinfektion im Spital mit großer Wahrscheinlichkeit verhindert werden, betonte die Semmelweis Gesellschaft anlässlich des Welttags der Händehygiene am (heutigen) Freitag. Die zunehmende Verbreitung von antibiotikaresistenten Bakterien habe zur Folge, dass sich viele dieser Infektionen nicht mehr angemessen behandeln lassen.