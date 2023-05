Mann erschossen: Angehörige stürmten Notaufnahme in Neapel

Neapel – Bei den Feiern zum Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft in Neapel ist ein Mann erschossen worden. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA in der Nacht auf Freitag unter Verweis auf die Polizei. Der 26-Jährige sei mit Schusswunden in einem Krankenhaus in Neapel gestorben. Insgesamt seien mehr als 200 Neapolitaner in die Notaufnahmen gekommen, berichtete die Gazzetta dello Sport am Morgen, rund 100 davon mit mittelschweren und schweren Verletzungen. Damit trat ein, was viele vor den Titelfeiern in der Hafenstadt befürchtet hatten.