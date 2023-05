Felsräumung am Hahntennjoch als Problem: Freie Fahrt zu Christi Himmelfahrt?

Erst am 2. Mai wurde der obere Bereich von der Lawinenkommission freigegeben. Nicht zu früh: Am Wochenende ging eine riesige Lawine über die Straße ab.

Imst, Heiligenblut – Der milde Winter macht es möglich: Die Timmelsjoch Hochalpenstraße im hinteren Ötztal vermeldete bereits, bis Christi Himmelfahrt die Verbindung wieder aufsperren zu können. Die zweite wichtige Verbindung im Bezirk Imst von Imst ins Lechtal – das Hahntennjoch – sollte ebenfalls bis Christi Himmelfahrt befahrbar sein, wie Baubezirksamtsleiter Bernd Stigger und der stellvertretende Straßenmeister Christoph Senn erklären. Erst am 2. Mai wurde der obere Bereich von der Lawinenkommission freigegeben. Nicht zu früh: Am Wochenende ging eine riesige Lawine über die Straße ab.

„Unser Problem ist jedes Jahr vor allem die Felsräumung“, erläutert Stigger. Elf Mann einer Spezialfirma kümmern sich darum. Auch die Planken entlang der Straßen sind vom Winter meist mitgenommen. Besondere Bedeutung hat das Hahntennjoch für die Bewohner im Lechtal, die immer hart auf die Öffnung des Passes in Richtung Zentralraum warten.

An der Großglockner Hochalpenstraße ist kürzlich der traditionelle „Durchstich“ erfolgt. Auf der Salzburger Seite konnte schon in den ersten Tagen der Schneeräumung das Haus Alpine Naturschau am Oberen Nassfeld erreicht werden. Auf der Kärntner Seite ging es relativ rasch bis zum Bereich Fallbichl.