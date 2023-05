„Schlampert" umgesetzt: ÖGB und AK ziehen ein Jahr nach Pflegereform Resümee

Wien – Im Mai vor einem Jahr präsentierte die türkis-grüne Bundesregierung die Eckpunkte der bis dahin größten Pflegereform des Landes. Eine Milliarde Euro wollte die Regierung im Pflegebereich investieren. Das Resümee der Arbeiterkammer (AK) und des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) ein Jahr danach: Enttäuschung. Vieles sei gar nicht oder "schlampert" umgesetzt worden, so ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Arbeiterkammer als auch ÖGB pochen auf zusätzliche Mittel für die Pflege. Bis 2030 würden mindestens 75.000 Pflegekräfte fehlen, so AK-Präsidentin Renate Anderl und Katzian. Daher müssten die Arbeitsplätze in diesem Bereich attraktiver gestaltet werden.

Geändert habe sich in diesem Jahr wenig, meinte Anderl: „Man hat maximal ein kleines Pflaster auf eine Wunde gelegt." Viele der angekündigten Maßnahmen hätten bei der Umsetzung dann für Enttäuschung gesorgt. So sei etwa eine zusätzliche Entlastungswoche für Pflegekräfte ab dem 43. Lebensjahr unabhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit versprochen worden. Nun würden dagegen bestehende Zusatzurlaubstage angerechnet: „Dadurch ändert sich für viele gar nix – so entsteht mehr Schaden als Nutzen."

Umgekehrt würden viele erst gar nicht einsteigen, weil es in der Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen gebe, so Anderl. Katzian wiederum forderte, dass jene Personen, die in den Einrichtungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte sorgen, in dieser Zeit aus dem Dienstrad genommen werden.