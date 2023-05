Mayrhofen – Ein 33-jähriger Rumäne war am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück im Bereich des Arbesseitbachs in Mayrhofen mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei stolperte er und stürzte fünf bis sechs Meter über unwegsames Gelände ab. Der 33-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)