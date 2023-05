PSG sorgt sich um Sicherheit von Messi und Co.: „Wir müssen aufpassen“

Paris – Trainer Christophe Galtier will sich zu der Suspendierung von Fußball-Weltmeister Lionel Messi bei Paris Saint-Germain nicht äußern. Er sei zu Wochenbeginn von der Vereinsführung über die Maßnahme informiert worden. „Ich habe beschlossen, die Entscheidung nicht zu kommentieren“, sagte Galtier am Freitag bei einer Pressekonferenz von PSG vor dem Ligaspiel am Sonntag gegen Troyes und betonte, er sei Angestellter des Clubs.