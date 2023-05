Zweifacher Mordversuch: Zwei 19-jährige Frauen in Graz zu je 13 Jahren Haft verurteilt

Außerdem wurden die beiden wegen schwere Nötigung und Sachbeschädigung für schuldig befunden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum ist vorgesehen.

Graz – Im Grazer Straflandesgericht sind am Freitag zwei 19-jährige Schülerinnen wegen zweifachen Mordversuchs, schwerer Nötigung und Sachbeschädigung zu jeweils 13 Jahren Haft verurteilt worden, eine wurde außerdem der absichtlich schweren Körperverletzung für schuldig befunden. Sie sollen im Februar 2022 drei Männer attackiert und verletzt haben. Die beiden werden in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen, das sie als eingeschränkt zurechnungsfähig eingestuft wurden.

Die beiden Angeklagten hatten in der Tatnacht Drogen und Alkohol konsumiert, bevor ein Bekannter sie aus seiner Wohnung warf. Bevor sie gingen, zündeten sie noch Klopapier an und setzten das WC in Brand. Sie stahlen auch noch Messer aus der Küche. Wenig später attackierten sie die Männer.