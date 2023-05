Das Zillertal ist wieder in Feierlaune: Die Bilder vom Gauder Fest

Nach einer fulminanten Eröffnung am Vortag waren am Freitag wieder alle bereit für ein Fest der Sonderklasse. Tausende Menschen stürmten zu den Bierbänken ins Festzelt.

Zell am Ziller – Wie ein Prickeln lag am Freitagabend die Neugier Tausender Festbesucher in der Luft. Bis endlich der Bierkönig Gambrinus eintrat – oder, besser gesagt, standesgemäß auf einer Sänfte hereingetragen wurde. Denn er und die BMK Zell am Ziller läuteten den offiziellen Start des Gauder Festes 2023 ein. Und damit auch den Bieranstich sowie die heiß ersehnte satirische Gambrinus-Rede.