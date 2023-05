Daimler Truck: Elektrische Dampflok der Zukunft

Daimler Truck setzt bei der Elektrifizierung seiner Lkw-Flotte gleichzeitig auf Batterie und Wasserstoff. Damit will man alle Einsatzszenarien bestmöglich abdecken.

Innsbruck – Der voll beladene Sattelzug fährt zügig die Bergstraße zur Talstation der Stubaier Gletscherbahn auf knapp 1700 Metern hinauf. Unbeeindruckt von den 40 Tonnen Gesamtgewicht bewältigt der Lkw dabei mühelos und äußerst leise die 15 Prozent Steigung am Weg nach oben. Aufgrund der kaum vorhandenen Vibrationen und der gleichmäßigen Kraftentfaltung verläuft die Mitfahrt im Fahrerhaus noch dazu ausgesprochen komfortabel. Im digitalen Rückspiegel ist zeitweise erkennbar, dass lediglich Wasserdampf dem Auspuffrohr am Dach entsteigt. Was nach einer Zukunftsvision klingt, ist mit dem Mercedes-Benz GenH2 Truck schon heute möglich.