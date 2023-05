Die Frage nach dem lieben Geld: Psychologe zu Gehaltsverhandlung

In Zeiten der Teuerung wünschen sich viele mehr Lohn. Mit welcher Einstellung sollte man in eine Gehaltsverhandlung gehen?

Becker: Klar ist, wer künftig mehr Geld bekommen will, muss auch mehr leisten bzw. anbieten. Es geht also nicht um Ihre Leistungen oder Erfolge der Vergangenheit, erwarten Sie sich dafür keine Dankbarkeit! Menschen sind dankbar, Unternehmen nicht. Das bedeutet, Sie müssen zukunftsorientiert argumentieren. Welchen Mehraufwand sind Sie bereit zu leisten, damit eine Gehaltserhöhung gerechtfertigt ist?

Becker: Nein, Sie sollten niemals aus der Emotion heraus mit Kündigung drohen. Damit schaden Sie der Beziehung zur Führungskraft und sich selbst. Sie sind dann ein unsicherer Faktor, auf den man sich nicht mehr verlassen kann. Man wird aufhören, in Sie zu investieren, die spannenden Projekte anderen geben. Es gibt kaum etwas Dümmeres, was man tun kann.

Becker: Als junger Mensch ist das Gehalt im ersten Job völlig uninteressant. Wichtiger als das jetzige Gehalt ist die eigene Entwicklung, der Marktwert, den ich durch einen Job bekomme. Das ist nämlich mein Gehalt in der Zukunft. Junge Menschen sollten strategisch denken: Was kann ich lernen? Welche Verantwortung kann ich übernehmen? Welche interessanten Menschen lerne ich durch diesen Job kennen?

Becker: Viele leben zu sehr im Hier und Jetzt und denken zu wenig an morgen. Ich muss jetzt in mich investieren, um später eine fette Ernte einfahren zu können. Das große Geld ist dann ein Abfallprodukt, kommt automatisch, wenn man so will. Ich arbeite mit vielen höchst erfolgreichen Menschen zusammen. Denen war das Geldverdienen meist eher egal.