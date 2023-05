Historische Tory-Niederlage bringt britischen Premier unter Druck

London – Die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak ist bei Kommunalwahlen in England auf eine historische Niederlage zugesteuert. Bis zum Freitagabend verloren die Tories bereits mehr als 1000 Sitze in Gemeinderäten. Damit stand fest, dass die Oppositionspartei Labour erstmals seit 2002 die stärkste Kraft auf Lokalebene im Land ist. Sie legte um rund 500 Sitze zu. Die Briten hätten Sunak eine Absage erteilt, sagte ein Labour-Sprecher.

In mehreren Gemeinden wie Medway oder Stoke-on-Trent konnte Labour – teils zum ersten Mal seit Jahrzehnten – die Mehrheit zurückerlangen. Die führende Oppositionspartei konnte – wie die bei Kommunalwahlen traditionell starken Liberaldemokraten – im ganzen Land zulegen. Die Sozialdemokraten eroberten nicht nur mehrere alte Bastionen zurück, die als Brexit-Hochburgen gelten und zuletzt zu den Tories gewechselt waren. Auch manche Kommunen, die seit Jahrzehnten im Tory-Blau glänzten wie East Staffordshire in den Midlands strahlen nun im Labour-Rot. Parteichef Keir Starmer sieht seine Partei auf dem Weg zu einer klaren Mehrheit im Parlament.

Konservative Politiker hatten die Zahl von 1000 verlorenen Sitzen bereits vor der Wahl ins Spiel gebracht – Medienbeobachtern zufolge in der Hoffnung, ein nicht ganz so schlechtes Ergebnis hinterher als Erfolg werten zu können. Doch nun könnte es tatsächlich so schlimm kommen. Ob die Ergebnisse auf eine eigene Mehrheit für Labour bei der nächsten Parlamentswahl hindeuteten, müsse sich aber erst noch zeigen, sagte Curtice.

Premierminister Sunak sagte in einer ersten Reaktion auf das Ergebnis, es sei –immer enttäuschend, hart arbeitende konservative Gemeinderäte zu verlieren", aber es sei noch zu früh, um Bilanz zu ziehen. Sunak sprach zugleich von guten Ergebnissen in einigen Bezirken. Doch Beobachter sahen das anders: „Die heutigen Lokalwahlen sind eine Katastrophe für die Konservativen", betonte etwa das Portal Byline Times. Geradezu symbolisch spiegelte eine Szene mit Kabinettsmitglied Johnny Mercer die Stimmung wider: Während der Parlamentsabgeordnete für Plymouth live in der BBC von einer „furchtbaren Nacht" für seine Partei sprach, wurde im Hintergrund bekannt gegeben, dass in der südenglischen Hafenstadt künftig Labour das Sagen hat. Lauter Jubel ließ Mercer ohnmächtig schweigen.