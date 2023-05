Preisschübe kurbelten Umsatz im Lebensmittelhandel an

Auch die Hagelversicherung betrachtet den heimischen Lebensmittelhandel kritisch. Konsumenten zahlen in Österreich für Lebensmittel laut einer Studie der Europäischen Zentralbank im Durchschnitt 14 % mehr als in Deutschland, rechnet die Versicherung vor: „Der Hauptgrund liegt darin, dass Österreich die höchste Anzahl an Supermärkten pro 100.000 Einwohner in der ganzen EU hat.“

So gebe es in Österreich 60 Lebensmittelgeschäfte pro 100.000 Einwohner, während es in Deutschland nur 40 seien. „Erhalt und Betrieb dieser Verkaufsflächen sind auch durch die Energiepreissteigerungen große Kostenfaktoren. Je mehr Märkte, je mehr Verkaufsfläche, desto teurer. Und diese Kosten zahlen am Ende auch die Konsumenten“, kritisiert die Hagelversicherung. Zudem sei in Österreich durch großzügige Baugenehmigungen für Supermärkte samt großen Parkplätzen an den Ortsrändern „massiv zubetoniert und die Landschaft unwiederbringlich verschandelt“ worden. Gleichzeitig sterben Ortskerne aus. „Es ist daher höchste Zeit, diese Verfehlungen in Österreichs Bodenpolitik zu korrigieren.“ (mas)