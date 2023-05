Promis und Pomp: Das trugen Royals und Stars zur Krönung von Charles III.

London – Einen richtigen Dresscode gab es ja offenbar nicht für die Krönung von Charles III. und Königin Camilla, also hatten die geladenen Gäste im Grunde die freie Wahl. Was natürlich nicht ganz stimmt, wenn man ein höheres, staatstragendes Amt bekleidet.

Was bereits nach wenigen eintreffenden Gästen klar war: Die Farben Rosa, Lila und Rot sollten die Farbpalette der Outfits bestimmen. Ob es nun Letizia von Spanien war, die belgische Königin Mathilde oder US-Popstar Katy Perry: Sie alle wählten Kleider in Rosatönen. Und damit waren sie längst nicht die einzigen, auch viele andere Frauen, die am Samstag bei dem feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey dabei waren, wählten Kleider in Rosa-, Lila- oder Rottönen.