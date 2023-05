Best of Prinz Louis: Der kleine Prinz eroberte die Herzen am Krönungstag

London – Eigentlich hätte sein Großvater an seinem großen Tag im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen sollen. Aber der kleine Prinz Louis stahl ihm dann hin und wieder die Show. Denn der Fünfjährige war nur mäßig an dem stundenlangen Krönungsritual interessiert – und bot mit seinen Gähnern und Augenverdrehern den anwesenden Fotografen zahlreiche schöne Schnappschüsse. Hier unser Best of: