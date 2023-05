Jungtrachtler, „Miss & Mister Gauder‟ oder Ranggeln: Das war am Samstag los beim Gauder Fest

Am Samstag gab es beim Gauder Fest eine Fülle an abwechslungsreichen Programmpunkten und Traditionen zu erleben. Einer davon war heuer die Gebirgsziegenschau, Hunderte von Menschen verfolgten gespannt, wie sich der Tauernscheckenbock „Glitzer“ von Matthias Kofler aus Gerlos gegen die konkurrierenden Tiere durchsetzen konnte und zum „Mister Gauder“ gewählt wurde.

Die Jungtrachtler D’Reitherkogler aus dem Alpbachtal fingen gleich bei der Ankunft an zu tanzen. 8Fotos: Föger

Auf dem Sportplatz feuerten die Zuschauer unterdessen die Athleten beim Ranggeln um den „Gauder Hogmoar“ lautstark an.

Die spannungsgeladenen Kämpfe zwischen den stärksten Männern des Alpenraums brachten die Teilnehmer bis an ihre Grenzen. Der diesjährige Gewinner hieß nach einigen packenden Duellen am Ende Philip Holzer aus Matrei in Osttirol. Auf dem zweiten Rang landete Lukas Mattersberger, ebenfalls aus Osttirol, während sich Hubert Illmer aus St. Johann im Pongau den dritten Platz auf dem Treppchen sichern konnte.