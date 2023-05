Vernetzung dreier Firmen: Tiroler Kooperation bringt Vorteile

Innsbruck – Die Leonhard Lang GmbH aus Innsbruck gehört zu den weltweit führenden Herstellern medizinischer Elektroden. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde kürzlich eine Automatisierungsanlage in Betrieb genommen. Diese wurde vom Tiroler Automatisierungsspezialisten Dessl Maschinenbau in Stans unter Zuhilfenahme von Robotern des Robotics-Experten Stäubli umgesetzt. Alle drei Unternehmen sind Mitglieder in Clustern der Standortagentur Tirol.

Normalerweise entwickelt und produziert Leonhard Lang seine Produktionsstraßen und Maschinen hausintern. „Diese Anlage hilft uns, den Output zu steigern und gleichzeitig unsere Mitarbeiter für komplexere Aufgaben freizuspielen“, so Lang-Chef Burrhus Lang in einer Aussendung am Freitag. „Kundennutzen und Prozessstabilität stehen für uns im Vordergrund, ungeachtet der Komplexität von so mancher Automatisierung mittels Robotik“, erläutert Dessl-Maschinenbau-Geschäftsführer Andreas Gredler.