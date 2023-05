Schlafender 33-Jähriger bei Fest in Höfen von Auto überfahren

Höfen – Ein 29-jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Höfen einen schlafenden Betrunkenen überfahren. Der Mann wollte gegen 1.20 Uhr ein Fest im Dorf verlassen und setzte sich in sein Auto. Beim Losfahren habe er einen lauten Schrei gehört und das Fahrzeug sofort angehalten, schilderte der 29-Jährige gegenüber der Polizei.