Toter mit Stichverletzungen auf Parkplatz in Inzing: 36-Jähriger festgenommen

Auf einem Autobahnparkplatz in Inzing ist am Sonntag in der Früh ein Toter gefunden worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 35-jährigen Polen, der in einem Klein-Lkw unterwegs war. Ein 36-jähriger Landsmann wurde festgenommen.

Inzing – Ein Klein-Lkw mit offener Fahrertüre, Blut überall am Fahrzeug und am Boden verteilt: Das Bild, das sich rastenden Lenkern am Sonntag in der Früh am Autobahn-Parkplatz bei Inzing bot, war kein schönes. Gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich hier wohl Schreckliches zugetragen haben muss.