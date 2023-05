Spitzenreiter Salzburg bezwingt Rapid, Sturm festigt mit Sieg bei Austria Platz zwei

Red Bull Salzburg liegt weiter mit drei Punkten Vorsprung auf Sturm Graz an der Spitze der Bundesliga-Meistergruppe. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag gegen Rapid mit 2:1, die Steirer hatten sich kurz davor auswärts gegen die Wiener Austria ebenfalls mit 2:1 durchgesetzt. Die dritte Partie des Tages endete mit einem 1:1 zwischen Austria Klagenfurt und dem Dritten LASK.

Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien 2:1

Red Bull Salzburg hat Verfolger Sturm Graz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf Distanz gehalten. Der Tabellenführer gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Rapid Wien mit 2:1 (1:0) und geht auf dem Weg zum zehnten Meistertitel hintereinander mit drei Punkten Vorsprung in die letzten vier Runden. Dank zweier Treffer von Sekou Koita (18., 62.) holte der Titelverteidiger nach zuletzt drei Heim-Remis wieder drei Zähler in der Red Bull Arena.





Rapid machte die Schlussphase aber noch spannend. Nachdem das dritte unabsichtliche Handspiel der Salzburger im eigenen Strafraum geahndet worden war, verkürzte Guido Burgstaller per Elfmeter auf 1:2 (70.). Im Zuge der Diskussionen wurde zudem Nicolas Capaldo mit Gelb-Rot ausgeschlossen. In Unterzahl brachte Salzburg den Sieg aber über die Zeit.

Austria Wien - Sturm Graz 1:2

Sturm Graz hat im Rennen um den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Die Steirer hielten den Druck auf Tabellenführer Salzburg nach einem 2:1 (2:0) bei der Wiener Austria am Sonntagnachmittag aufrecht. Für Sturm war es der vierte Sieg gegen die Austria in dieser Saison, der Vorsprung auf den drittplatzierten LASK wuchs auf fünf Zähler an.

Wie beim 3:2 vor eineinhalb Wochen in Graz hatte der Zweite bis zum Schluss zu kämpfen. Der frisch gebackene Cupsieger lag vor 13.000 Zuschauern zur Pause durch Tore von David Schnegg (21.) und Emanuel Emegha (42.) 2:0 voran, nach dem Anschlusstor von Matan Baltaxa (53.) witterte die Austria aber noch ihre Chance. Die Wiener blieben am Ende in der Meistergruppe weiter sieglos und sind nun punktegleich mit Austria Klagenfurt weiter Fünfter.

⚽ Bundesliga | aktuelle Runde:

Austria Klagenfurt - LASK 1:1

Der LASK hat in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga etwas an Boden auf Sturm Graz verloren. Der Tabellendritte musste sich am Sonntag bei Austria Klagenfurt nach Toren von Andy Irving (25./Elfmeter) beziehungsweise Ibrahim Mustapha (66.) mit einem 1:1 begnügen und liegt damit vier Runden vor Schluss schon fünf Punkte hinter den zweitplatzierten Steirern. Endrang zwei berechtigt zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation.

Die Kärntner wiederum liegen nun punktegleich mit dem von der Wiener Austria gehaltenen Platz fünf, der das Ticket für das Play-off um ein Antreten in der Conference-League-Qualifikation bedeutet. Der Truppe von Peter Pacult gelang mit dem Unentschieden zudem eine kleine Wiedergutmachung für das 0:4 in der Vorwoche in Linz und die insgesamt vier Pflichtspiel-Niederlagen in dieser Saison gegen den LASK.